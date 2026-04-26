Figura de la Premier League sobre Cristiano Ronaldo: "Es el mejor de la historia"

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ha comenzado, y dentro del vestuario de Portugal el objetivo está más claro que nunca.

Bruno Fernandes, figura indiscutible del combinado luso y del Manchester United, brindó unas declaraciones que han conmovido a la afición, enfocándose en lo que podría ser la última función mundialista de Cristiano Ronaldo.

"Terminar esta temporada con la última Copa del Mundo junto a Cristiano, y ganarla sería algo increíble. Espero que podamos lograrlo, no solo por Portugal, sino por todo lo que Cristiano ha dado al fútbol. Es el mejor de la historia", afirmó en una entrevista con Wayne Rooney.

Uno de los mejores de Portugal

Las aspiraciones de Bruno Fernandes no son simples expresiones de deseo; están respaldadas por un nivel futbolístico superlativo. El volante llega a la recta final de la temporada con números de auténtica estrella mundial en el Manchester United: registra ocho goles y 19 asistencias, consolidándose como el principal generador de juego en la Premier League.

Esta versión del ex Sporting es, precisamente, la que Portugal necesita para rodear a un Cristiano Ronaldo que buscará cerrar su legendaria carrera con el único trofeo que falta en sus vitrinas.

La sociedad entre ambos, que ya ha dado frutos en eliminatorias y Eurocopas, será el eje central de las esperanzas portuguesas en el torneo.

El cierre de una era

El mensaje de Bruno Fernandes resuena como un grito de guerra para el grupo dirigido por Roberto Martínez. La narrativa del "Último Mundial de Cristiano" parece ser el motor de una generación de futbolistas lusos que, encabezados por él, Bernardo Silva y compañía, quieren regalarle al fútbol la imagen de CR7 levantando la Copa del Mundo.

Para Portugal, el camino hacia el trofeo no será fácil, pero contar con el gran momento de varias de sus estrellas y una motivación tan personal como la de honrar al "mejor de la historia", los coloca como candidatos firmes a todo.