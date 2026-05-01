Atlético de Madrid: Diego Simeone y su paz para ganar la Champions

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Atlético de Madrid solo está compitiendo por la Champions League en lo que resta de temporada. Diego Simeone es uno de los DT con mayor número de victorias en eliminatorias directas. En esa línea, encara el tramo final del año con un mensaje conciliador que deja tranquilo al aficionado.

El Cholo Simeone resaltó sus sentimientos en la previa ante el Valencia por la Jornada 34 en LaLiga: "La verdad me siento en paz. Sé que estoy dando el máximo, sé que mis futbolistas están dando el máximo y eso es lo que necesito". Con eso afronta el tramo final de temporada.

Atlético quedó fuera de la competencia por LaLiga muy temprano, perdieron la Final de Copa y están en semis (1-1 partido de ida) contra el Arsenal. En ese contexto, la UEFA Champions League es el único trofeo para salvar un año desastroso como se le vea y en esa línea el argentino lo tiene claro.

Diego Simeone con una historia de resiliencia en el Atlético de Madrid

Diego Simeone sabe que ganar con el Atlético de Madrid es un logro impresionante. Tomando en cuenta que compiten con Real Madrid y Barcelona, ganar títulos siempre se considera un logro muy importante e histórico en la cultura del aficionado colchonero.

En ese contexto, El Cholo lo tiene claro: "Mis futbolistas están dando el máximo, ver esa energía que va de la mano de lo que venimos trabajando hace 14 años, en un camino largo, con muchas dificultades, muy difícil llegar a los lugares donde estamos y competir como competimos esta temporada".

Y resaltó: "La verdad que es un regalo que el equipo se hace al equipo y bueno, ojalá que lo podamos llevar adelante hasta el final. La ilusión siempre está alta y la fe más alta todavía". El equipo le toca ir a Londres para cerrar la eliminatoria contra el Arsenal con una marcador 1-1.