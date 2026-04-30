¿Se pierde la vuelta en Champions League? Confirman el estado de Julián Álvarez

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Este miércoles 29 de abril se jugó la segunda semifinal de la Champions League con Atlético de Madrid y Arsenal como protagonistas. Los colchoneros y 'gunners' no pasaron del empate a un tanto en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en el que Julián Álvarez se llevó parte de los focos.

El delantero argentino firmó el empate por los suyos al minuto 56' del partido, cambiando por gol un penal señalado por el árbitro. Sin embargo, en el 77' fue sustituido y en primera instancia su salida sorprendió a propios y extraños.

Con el pasar de los minutos se reveló que la decisión estuvo ligada a algunas molestias que habría sentido el atacante y la preocupación se acrecentó en los seguidores rojiblancos.

En todo caso, ya con las pruebas hechas al jugador se conoce el alcance de esas molestias, sobre todo, pensando en lo que será la vuelta de la serie, prevista para el 5 de mayo en el Emirates Stadium.

¿Podrá estar Julián Álvarez en la vuelta de Champions League?

Uno de los periodistas argentinos más ligados al entorno de la selección albiceleste fue el encargado de compartir la noticia que permitía respirar a la mayoría de fanáticos colchoneros.

Se trata de Gastón Edul, quien compartió en su cuenta en la red social X (antes Twitter) que el delantero se encontraba fuera de peligro y que solo había sido un susto en el compromiso copero.

Inicialmente había apuntado: "Buena noticia: Julián Álvarez sintió una torcedura y salió por el dolor del momento. Se cree que no sería más que eso". Luego, él mismo confirmó: "Confirmado: Julián Álvarez está bien y puede participar de la vuelta por Champions League.

La presencia de Juliál Álvarez en la vuelta es clave para el Atlético de Madrid, sobre todo porque es el máximo goleador del equipo en esta edición de la Liga de Campeones con diez dianas en su cuenta.