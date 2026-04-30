El Bayern Munich y otro campeón de Europa siguen de cerca a una promesa de la Vinotinto

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El fútbol europeo vuelve a poner sus ojos sobre un joven futbolista venezolano. En este caso, equipos como el Bayern Munich están dispuestos a invertir en un prometedor defensor vinotinto que tiene experiencia en primera división y en mundiales en categorías menores.

Desde el viejo continente informan que Marcos Maitan, defensor del Monagas, equipo de la primera división en el Futve, estaría siendo observado con lupa por parte de diversos clubes europeos; Entre ellos él ya mencionado Bayern Munich o el Aston Villa de la Premier League, tal como informa el periodista Rudy Galetti.

Maitan fue uno de los grandes referentes de la selección venezolana que participó en el más reciente mundial Sub 17. Esa Vinotinto fue dirigida por el ahora seleccionador de la mayor, Oswaldo vizcarrondo, quién en diversas oportunidades ha dejado claro que Maitan cuenta con el talento y las condiciones necesarias para llegar a la selección absoluta en un futuro próximo.

De llegar a concretarse el traspaso a algún equipo europeo, el defensor seguiría los pasos de su compañero de equipo Yerwin Sulbarán quien hace pocos días confirmó su fichaje por el conjunto del RB Salzburg, de la primera división de Austria, un equipo que en años recientes ha sido un fijo en la Champions League en representación de su campeonato local.