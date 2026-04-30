Gianni Infantino acaba con el debate: ¿Irán dirá presente en el Mundial 2026?

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El Mundial 2026 aún no da su puntapié, pero las noticias corren como agua. Uno de los temas más en boca de todos ha sido la posible participación de Irán en el magno evento, que había sido una incógnita hasta ahora y a lo que el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, decidió poner fin.

El mandatario se encargó este jueves de acabar con el debate y confirmar que Irán sí dirá presente en la Copa del Mundo. De hecho, fue más allá y apuntó que la selección árabe disputará sus partidos en Estados Unidos como está previsto.

En momento de sus declaraciones se dio durante su discurso de inauguración en el Congreso del organismo rector del futbol mundial, con epicentro en Vancouver.

El presidente del máximo organismo no tuvo miramientos en abordar directamente lo que ha sido una de las dudas principales en la gran antesala de la cita mundialista.

Las declaraciones de Gianni Infantino

El dirigente suizoitaliano se mostró muy seguro ante las delegaciones presentes y puso fin a cualquier rumor: "Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026".

Al mismo tiempo, no dejó espacio para dudas sobre que el combinado iraní competirá en suelo estadounidense: "Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América".

Hay que recordar que Irán había barajado un cambio de país para su participación en fase de grupos del Mundial 2026. Sin embargo, se mantuvo su programación en el Grupo G, donde jugará en Los Ángeles ante Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 de junio), para posteriormente viajar a Seattle y medirse contra Egipto (27 de junio).