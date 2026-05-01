Peor de lo que parece: Estrella del Real Madrid pudo no volver a jugar al máximo nivel

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La temporada 2025-26 ha sido para el olvido en el Real Madrid. A las puertas de terminar otra campaña sin títulos, los rumores no cesan en el banquillo y, por si fuera poco, la situación de una de sus estrellas podría ser peor de lo que parecía inicialmente.

Se trata de Éder Militao, el zaguero brasilero, quien volvió a romperse y presentar una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. Ese duro golpe lo bajó del resto de la campaña y, no solo eso, sino del propio Mundial 2026, el sueño de cualquier futbolista.

El defensor no pudo evitar volver a pasar por quirófano, la mejor de las vías que tenía sobre su mesa si quería tener opciones de regresar a competir en la élite del balompié y así lo confirmó su cirujano, Lasse Lempainen, en una entrevista para Marca.

"No había otra opción. Militao es mi paciente y tenemos una relación de confianza médico-paciente. No puedo revelar nada que no haya sido publicado previamente. Lo que sí puedo decir es que su lesión era muy grave. La única opción era operar: con esa lesión en el isquiotibial no podía continuar su carrera profesional al más alto nivel. La decisión estaba clara. Lamentamos mucho que a consecuencia de esto no pueda participar en el Mundial este verano", dijo.

¿Cuánto tiempo estará de baja para el Real Madrid?

El brasilero había regresado a la acción y estaba siendo de lo más destacado en el equipo de Álvaro Arbeloa, lo que era ilusionante para la siguiente campaña en el club.

Esta lesión vino a complicar ese deseo y ahora lo que se debate es su tiempo fuera de la actividad, apuntado por el mismo Lempainen y que no es lo que inicialmente se esperaba en la institución.

"Si hablamos en términos generales de lesiones musculotendinosas, y en particular de los isquiotibiales, estas son muy frecuentes en el fútbol. La mayoría afectan al tejido muscular y pueden tratarse sin cirugía. Pero cuando la lesión es grave y el deportista es de alto nivel, a menudo sí es necesario operar. Existen distintos tipos: algunas son roturas completas de tendón, como la de Militao, y otras son menos severas, con rehabilitaciones también distintas", dijo.

Y agregó: "En los casos graves, se necesitan varios meses para volver a jugar, y hay que realizar las pruebas de retorno al rendimiento antes de dar el alta. En términos generales, cuando un futbolista de alto nivel sufre una lesión grave de isquiotibial, tarda entre cuatro y seis meses en poder volver a competir al máximo nivel".

En todo caso, Éder Militao estará de baja por largo tiempo y en el Real Madrid tendrán que contemplar un plan b de cara al siguiente curso, donde quieren cambiar la cara del equipo.