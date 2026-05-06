Del éxtasis a la historia: Arteta celebra el pase del Arsenal a la final de la Champions

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El Emirates Stadium no solo fue testigo de una victoria; fue testigo de una catarsis. Tras superar al Atlético de Madrid con un global de 2-1 gracias a un oportuno gol de Bukayo Saka, el Arsenal ha sellado su pasaporte a la final de la Liga de Campeones por segunda vez en su historia.

Al sonar el silbato final, la imagen de Mikel Arteta saltando al césped para fundirse en abrazos con sus jugadores y dirigir cánticos de "oles" a la grada resumió el sentimiento de una institución que vuelve a creer en lo imposible.

"No podría estar más orgulloso"

En la rueda de prensa posterior al encuentro, un Arteta visiblemente emocionado no escatimó en elogios para su plantilla y la estructura del club. Para el estratega español, este logro no es una coincidencia, sino el resultado de una sintonía absoluta entre todas las partes.

"No podría estar más feliz ni más orgulloso de todos los que forman parte de este club de fútbol. Todos hemos estado muy unidos en el deseo y la ambición que teníamos", declaró Arteta, subrayando que la atmósfera que se vive actualmente en el norte de Londres es algo que nunca antes había experimentado en su etapa como técnico Gunner.

El cambio de energía: de la duda a la convicción

Hace apenas unas semanas, el panorama parecía nublarse para el Arsenal. Sin embargo, Arteta destacó un punto de inflexión crucial en la mentalidad de sus jugadores tras los resultados de la última semana, algo que ha transformado la presión en combustible.

"Es fantástico. Todo el mundo puede sentir un cambio de energía y de confianza en todo", explicó el técnico. No obstante, fiel a su estilo analítico, Arteta mantuvo los pies en el suelo: "Utilicémoslo de la manera correcta. Entendamos que los márgenes y la dificultad de lo que intentamos lograr son enormes, pero hoy tenemos la capacidad y la convicción, de eso no hay duda".

Un Arsenal de récords históricos

La gestión de Arteta no solo está devolviendo el prestigio europeo, sino que está rompiendo registros que tenían décadas de polvo. Con la victoria ante el cuadro colchonero, el Arsenal alcanzó las 41 victorias en todas las competiciones esta temporada, igualando el récord histórico del club establecido hace 55 años, en la mítica campaña 1970-71.

Además, la solidez defensiva ha sido el pilar de este éxito: el equipo sumó su novena portería a cero en esta edición de la Champions, un dato que refleja la madurez táctica que Arteta ha inyectado en su bloque defensivo.

El asalto final: Budapest y la Premier League

Con el Manchester City tropezando en la liga local, el Arsenal se encuentra en una posición envidiable: está a un paso de conquistar su primera Premier League en 22 años y de alcanzar la gloria máxima en el Puskas Arena de Budapest el próximo 30 de mayo.

Allí esperarán al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, o al siempre peligroso Bayern de Múnich. Para Arteta, el desafío es monumental, pero el mensaje es claro: este Arsenal ya no teme a los gigantes, porque se ha convertido en uno de ellos. Como bien apuntó Declan Rice, motor del equipo, el grupo ha dado "un giro de 180 grados" y llega a la recta final "a toda máquina".