Champions League: ¿Cuántas finales ha jugado el Arsenal?

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El Arsenal ha clasificado a la gran final de la UEFA Champions League tras eliminar al Atlético de Madrid. Esta eliminatoria fue bastante pareja y se definió por pequeños detalles.

El marcador globla terminó 2-1 a favor de los "gunners". Los dos primeros tantos fueron en la ida en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, desde el punto de penal (goles de Viktor Gyökeres y Julián Álvarez).

Por su parte, en la vuelta un tanto de Bukayo Saka después de un rebote de Jan Oblak, permitió al conjunto inglés meterse en la última ronda del torneo y estar a un paso de levantar su primera "Orejona".

La última vez del Arsenal en la final

Ahora bien, esta será la segunda final de la máxima competición europea en la historia del club londinense. La última vez fue en la temporada 2005-06 con figuras como Cesc Fàbregas, Freddie Ljungberg, Robin van Persie o Thierry Henry.

En aquella oportunidad (17 de mayo de 2006), los ingleses fueron derrotados 2-1 por el FC Barcelona en el Stade de France de París. Los "gunners" llegaron a estar en ventaja con gol de Sol Campbell, pero los culés remontaron con tantos de Samuel Eto’o y Juliano Belletti.

Con esta nueva clasificación, el Arsenal suma dos finales de UEFA Champions League en toda su historia. El club buscará en esta ocasión romper la maldición y conseguir su primer título de la "Orejona", algo que aún no ha logrado en sus más de 130 años de existencia.

Su rival saldrá del enfrentamiento entre Bayern Múnich vs París Saint-Germain, este miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.