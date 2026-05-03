Champions League: Arsenal y Atlético buscan dar la sorpresa en una semifinal pareja

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El Emirates Stadium será el escenario donde se defina al primer finalista de la UEFA Champions League este martes 5 de mayo. Tras el empate 1-1 en la ida, el Arsenal y el Atlético de Madrid se enfrentan en un duelo de vuelta que promete ser una partida de ajedrez táctico por un lugar en la final de la máxima competición europea.

A diferencia del intercambio de golpes visto en la otra llave, el primer capítulo en Madrid destacó por la rigurosidad defensiva y el control estratégico.

Con ambos goles llegando exclusivamente desde el punto de penal, quedó de manifiesto que ninguno de los dos equipos está dispuesto a conceder espacios, priorizando el orden y la posesión sobre los riesgos innecesarios.

El equilibrio como arma

El conjunto de Londres buscará aprovechar la localía para imponer su ritmo de circulación, mientras que los dirigidos por Diego Simeone llegan con la intención de neutralizar el ataque "gunner" y golpear en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Se espera que la eliminatoria se decida por detalles mínimos. La solidez defensiva mostrada en la ida sugiere que el primer equipo en anotar obligará al rival a romper el libreto conservador.

El Arsenal intentará adueñarse del balón bajo su estilo característico, frente a un Atlético que ha demostrado sentirse cómodo cerrando líneas y forzando el error ajeno. La contundencia en jugada abierta será la clave para romper el cerrojo defensivo que ambos planteles han construido.

Cabe destacar, que el compromiso decisivo se disputará a las 3:00 PM (hora de Venezuela), abriendo la semana definitiva que determinará quiénes viajarán a la gran final por la "Orejona".