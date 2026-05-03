¡A un paso de la final! Bayern y PSG se juegan la vida en el Allianz Arena

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Este miércoles 6 de mayo, el fútbol europeo se detiene para presenciar el desenlace de una de las eliminatorias más vibrantes de los últimos años. El pitazo inicial está programado para las 3:00 PM (hora de Venezuela).

El Bayern Múnich recibe al París Saint-Germain en el Allianz Arena para el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, con la misión de remontar el espectacular 5-4 sufrido en el Parque de los Príncipes.

Tras un primer capítulo que regaló nueve goles y un despliegue ofensivo pocas veces visto en estas instancias, el veredicto final se dictará en territorio bávaro. Quien logre salir victorioso de esta batalla se colgará automáticamente la etiqueta de máximo favorito para levantar la "Orejona".

Duelo de titanes

El conjunto alemán, conocido por su resiliencia en casa, apelará a la mística del Allianz Arena para dar vuelta a la mínima diferencia. Por su parte, el PSG llega con la ventaja moral de haber castigado la defensa teutona en la ida, confiando en su velocidad en las transiciones para sentenciar la llave.

Lo que ofrecieron ambos en el primer partido habla muy bien sus respectivos tridentes ofensivos (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia; y Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz).

Sin embargo, también deja en evidencia la fragilidad defensiva que están mostrando en este tramo de la temporada. De hecho, los dos llegan tras empatar en sus ligas, por un marcador abultado, dejando muchas dudas atrás (Bayern igualó 3-3 y PSG 2-2).

Dicha situación, obliga a Vincent Kompany y Luis Enrique a modificar algunas piezas y reforzarse defensivamente. Quien cometa menos errores, tendrá un pie y medio dentro de disputar la gran final en Budapest.