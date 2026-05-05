Champions League: Así abrió Bukayo Saka el marcador en la vuelta de Champions League

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Este martes 5 de mayo la Champions League regresó a la acción y lo hizo para dar el desenlace a una de las series de la semifinal, en la vuelta del partido entre Arsenal y Atlético de Madrid. Por los momentos, el duelo ya sonríe a los 'gunners', que se adelantaron en el marcador por Bukayo Saka.

El delantero inglés puso a vibrar a todo el Emirates Stadium con un tanto casi de camerino, al minuto 44' de la primera parte, cuando ya ambos clubes estaban pensando en el descanso.

El extremo aprovechó un rebote que dejó suelto el guardameta Jan Oblak en toda el área para mandarla a guardar y así poner el global de la serie 2-1, después del 1-1 que firmaron en el Metropolitano.

Este vino a ser el tercer tanto de Saka en esta edición de la Liga de Campeones, en la que también suma dos asistencias. Por los momentos, este puede ser el tanto más importante en la campaña, que podría darle el cupo a la segunda final del club en su historia en la competición.