¡La afición se harta! El madridismo crea un movimiento en contra de Mbappé

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Un creciente movimiento de aficionados del Real Madrid ha puesto en el centro de la polémica a Kylian Mbappé.

Tras una temporada irregular del equipo, un sector importante de la hinchada blanca ha perdido la paciencia con el delantero francés, a quien acusan de “borrarse” en los momentos clave y no rendir al nivel esperado en los partidos decisivos.

A través de una petición en línea, miles de madridistas han expresado su deseo de que el jugador abandone el club. La iniciativa ha superado con creces el millón de firmas y, según diversas fuentes, ya supera los dos millones de apoyos, una situación inédita para un fichaje de este calibre en la historia reciente del Madrid.

Goles sí, títulos no

Mbappé es, por goleador, el máximo artillero del Real Madrid esta temporada. Sin embargo, la afición no le perdona su bajo rendimiento en los grandes partidos y una aparente desconexión con el equipo.

Muchos hinchas aseguran que la "Casa Blanca" funciona mejor sin él. En los últimos seis partidos sin el francés como titular, el equipo ganó todos. En cambio, en los seis encuentros más recientes con “Kiki” en el campo, el balance es de tres derrotas, dos empates y solo una victoria.

Esta estadística ha alimentado el debate sobre si Mbappé es parte de la solución o del problema actual merengue, que ha quedado fuera de la Champions y de la lucha por LaLiga.

Un problema que urge resolver

La relación entre Mbappé y parte de la afición se ha deteriorado visiblemente, con abucheos en el Bernabéu y críticas en redes sociales. Las polémicas extradeportivas, como sus vacaciones durante lesiones, han sumado tensión.

Aunque Florentino Pérez y el club no parecen tener planes inmediatos de venderlo, el descontento es palpable. El Real Madrid enfrenta un desafío serio de recuperar la confianza de su hinchada y encontrar el equilibrio en el ataque, donde Vinicius Jr. emerge como líder indiscutible para muchos.

El futuro del ex PSG en Chamartín está en entredicho. Lo que empezó como ilusión se ha convertido, en pocos meses, en una de las mayores crisis de imagen de un galáctico en años recientes.