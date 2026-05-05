Real Madrid: Mbappé se defiende tras su polémico viaje a Italia

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé se encuentra en el ojo del huracán por su último viaje a Italia. Esta situación se dio mientras Real Madrid jugaba por LaLiga contra el Espanyol. Sin embargo, el jugador emitió un comunicado explicando la situación, incluso hablando sobre su proceso de recuperación.

El entorno de Mbappé comunicó: "Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo".

Esta situación ha escalado, porque la afición se encuentra molesta con el francés. Las lesiones restaron ritmo al equipo y no ayudó a pelear por los títulos. Por otra parte, la prensa española lo ve útil para explotar sus portadas, con Vinicius Jr jugando bien, el francés es el blanco.

Kylian Mbappé aún no se consolida en el Real Madrid

Kylian Mbappé ha marcado goles, ha ganado partidos, e incluso ha logrado actuaciones memorables. Sin embargo, eso en el Real Madrid es lo mínimo que se debe hacer. El francés aún no se ha ganado al madridismo en una noche mágica contra el FC Barcelona o en Champions.

A diferencia de Vinicius Jr, que ha logrado actuaciones impresionantes contra el Barca y en Champions, con goles en finales y más. El francés necesita ser más determinante en partidos importantes, más decisivos en los momentos de máxima tensión para ganarse a la afición.

Durante esta temporada no brilló contra ningún equipo élite: Liverpool, City, Atlético, Barca, Bayern. Ninguno de esos rivales sufrió al jugador más importante de la plantilla del Real Madrid y eso se sufre en el club. Sobretodo si las portadas de la prensa española te tienen en la mira.

Números de Kylian Mbappé en Real Madrid 2025-26