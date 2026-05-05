Mbappé regresa con el Real Madrid tras polémico viaje ¿Llega al Clásico?

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Intentando centrarse nuevamente en brillar en el campo, Kylian Mbappé pone su mirada en su recuperación final para mantener sus esperanzas de ver acción en el último Clásico de la temporada contra el Barcelona, que tiene una ventaja de 11 puntos en el liderado de La Liga a falta de cuatro partidos por jugar.

El francés volvió a Madrid el pasado domingo después de su comentado viaje a Italia, una escapada que generó numerosas reacciones en medios y redes sociales. El delantero de los merengues contó con el permiso del club y del cuerpo médico para desplazarse durante el fin de semana, aprovechando su periodo de recuperación por lesión.

Desde su regreso, el atacante francés retomó inmediatamente su plan de trabajo en la ciudad deportiva de Valdebebas, llegando incluso a entrenarse en solitario mientras el resto de sus compañeros disfrutaban de una jornada libre.

Mbappé con intenciones de jugar el Clásico

El atacante merengue arrastra una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, una dolencia que sufrió durante el compromiso ante el Real Betis y que obligó a su salida del terreno de juego. Desde entonces, tanto el cuerpo técnico como el propio jugador han enfocado todos sus esfuerzos en lograr su recuperación para estar disponible en el próximo Clásico frente al FC Barcelona. Este martes será determinante para conocer su evolución, ya que será sometido a una resonancia que definirá si podrá entrar en la convocatoria.

Fuera del aspecto deportivo, Mbappé también ha sido protagonista en Francia y España por motivos extradeportivos, especialmente tras conocerse detalles de su estancia en Italia junto a la actriz Ester Expósito. Pese al ruido mediático, tanto el futbolista como su entorno se han mantenido al margen de la polémica y enfocados en los objetivos deportivos de cierre de temporada.