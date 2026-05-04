¿El Real Madrid recupera a Courtois para el Clásico?

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Después de la victoria durante el fin de semana contra el Espanyol, el Real Madrid inicio una nueva semana con grandes noticias y regreso a los entrenamientos de su arquero titular, Thibaut Courtois, quien se prepara para llegar en óptimas condiciones el próximo domingo ante el Barcelona.

La Casa Blanca llevó a cabo este lunes su primer entrenamiento con la vista puesta en el Clásico del día 10 frente a los blaugranas. La principal noticia positiva fue la presencia del guardameta, que se ejercitó con normalidad junto al resto del grupo. Si no sufre ninguna recaída, todo apunta a que será el portero titular en un partido clave en el que los blancos intentarán retrasar el alirón del conjunto azulgrana.

Por otro lado, todavía existen dudas sobre la participación de Kylian Mbappé. El delantero ya ha regresado a Madrid tras su polémico viaje reciente y ha retomado su proceso de recuperación, pero no será hasta el miércoles cuando se someta a una evaluación definitiva que determine si estará disponible para el importante encuentro en Barcelona.

Real Madrid recupera a Courtois

En cuanto a Ferland Mendy, sufrió una lesión en los primeros minutos del partido ante el Espanyol y está pendiente de pruebas médicas para conocer el alcance exacto de su problema muscular, el quinto de la temporada. Mientras tanto, el técnico Álvaro Arbeloa ya sabe que no podrá contar con varios jugadores importantes como Dani Carvajal, Arda Güler, Éder Militão y Rodrygo para este Clásico.

Cabe destacar que, los madridistas tienen 11 puntos de ventaja sobre los culés en la recta final de la campaña, por lo que contar con la mayoría de sus estelares será determinante en su último impulso de aspirar a La Liga.