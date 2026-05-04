Real Madrid: Mbappé desata una tormenta madridista en el mediterráneo

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Kylian Mbappé llegó al Real Madrid para tener una carrera gloriosa. Sin embargo, con el delantero francés el club lleva dos temporadas sin ganar títulos importantes. Ahora en pleno final de temporada, se le vio en Cagliari junto a su pareja en unas vacaciones que no sentaron bien en el club.

Mbappé fue visto en el más mediterráneo junto a Ester Exposito (actual pareja). Esto mientras el equipo ganaba 0-2 contra el Espanyol por LaLiga. Las imágenes del francés en Cagliari provocaron confusión y malestar en los despachos de la directiva, que no entienden sus vacaciones.

Aunque el club otorgó días de descanso al delantero debido a su carga física y problemas de rodilla, la repercusión mediática de su viaje no fue bien recibida. La falta de discreción de la estrella francesa ha distanciado su figura del vestuario en un momento crítico de la temporada para Real Madrid.

Real Madrid gana 2-0 sin Kylian Mbappé

Real Madrid logró una victoria contundente de 2-0 sobre el Espanyol en Cornellà. Un triunfo que destaca por la armonía colectiva notable ante la ausencia de Kylian Mbappé. Mientras el francés se encontraba fuera del foco profesional, el equipo mostró una cohesión dinámica que permitió dominar el encuentro.

Vinicius Jr asumió el liderazgo absoluto del ataque, firmando una actuación apoteósica al anotar los dos goles del triunfo. Su capacidad para cargar con el peso ofensivo demuestra que, sin la presencia del galo, el brasileño potencia su influencia y se consolida como el referente.

Esta situación plantea un desafío táctico y de gestión para el cuerpo técnico, que debe integrar a dos candidatos al Balón de Oro sin romper el equilibrio actual. Lograr que la dinámica ganadora exhibida en Cornellà persista con Mbappé en cancha será la tarea principal para mantener la paz en Valdebebas.