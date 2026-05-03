LaLiga: Así quedó la tabla de goleadores tras el doblete de Vinicius

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Este domingo hubo más acción en LaLiga de España y los focos estaban puestos en el partido que disputó el Real Madrid, sobre todo porque no ganar ante Espanyol oficializaría el título a favor del FC Barcelona. Lo cierto es que los merengues sí lograron llevarse el triunfo y con un protagonista particular: Vinicius.

El brasilero fue la gran figura del partido, tras ser el autor de los goles de su equipo para el 0-2. El extremo marcó al 55' y 66', con dos tantos de mucha factura, uno con gambeta incluida y el otro con asistencia de taco (Jude Bellingham) para un disparo a la escuadra.

Esa dos dianas le permitieron escalar posiciones en el apartado goleador, en el que ahora resalta dentro de los primeros seis en la lista y se erigió como el segundo madridista presente.

LaLiga: ¿Cómo quedó la tabla de goleadores?

El líder de este apartado no jugó en esta jornada, Kylian Mbappé, quien presentó algunas molestias y no pudo aumentar su cifra de 24 tantos en el torneo. A su vez, el segundo en el renglón, Vedat Muriqi, no sumó tantos a su cuenta y quedó con los mismos 21 antes de la fecha,

En la tercera plaza continúa Ante Budimir (16), que se fue sin goles de su enfrentamiento contra el FC Barcelona, club que tiene al jugador que iguala con la misma cifra, Lamine Yamal, pero que no podrá aumentar esos 16 encuentros con las redes a causa de una lesión que lo sacó para el resto de la temporada.

Yamal no es el único culé dentro de los primeros seis, porque ahí también destaca Ferrán Torres, ahora con 15 tantos con el que anotó en la victoria contra Osasuna (1-2). No obstante, el 'tuburón' iguala con Vinicius en la misma cifra, tras el doblete del brasilero.

En todo caso, culés y merengues tendrán en la siguiente jornada de LaLiga la oportunidad de romper las igualdades, cuando se juegue el 'clásico' entre Barcelona y Real Madrid.