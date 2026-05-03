Real Madrid ganó a Espanyol y LaLiga sigue abierta: ¿Qué necesita Barcelona para ser campeón?

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El Real Madrid cumplió en su partido de la jornada 34 de LaLiga y se negó a dar por pérdida aún esta edición ante Barcelona. Los merengues se llevaron los tres puntos contra Espanyol, en su visita Estadio de Cornellà, tras ganarle 0-2.

El triunfo fue, en gran parte, liderado por Vinicius Junior, quien fue el autor de los dos goles de los suyos, todos en el segundo tiempo del compromiso. El primero en su cuenta se dio al 55' y luego, once minutos más tarde (66'), pondría el tanto definitivo.

Este resultado no hace otra cosa que extender los focos y reflectores para la fecha 35, cuando el FC Barcelona reciba en su Spotify Camp Nou a los madridistas y se pueda definir de una vez el campeón.

Los azulgranas estaban muy pendientes de este partido en Cornellà porque un resultado que no fuera victoria merengue les adelantaba la celebración por el galardón liguero.

¿Cómo cerró la tabla ahora entre Barcelona y Real Madrid?

El 'clásico' que se jugará el próximo domingo 10 de mayo estará marcado por esa posibilidad de los culés de poder celebrar ante su eterno rival y con su gente en el recinto blaugrana, que aún se mantiene en trabajos de construcción.

Barcelona actualmente registra 88 unidades en la clasificación y la distancia con su similar madridista sigue siendo de 11 puntos. Matemáticamente los de Álvaro Arbeloa aún tienen posibilidades en el torneo, pero cada vez menos con solo 12 puntos por jugar.

Para ese partido, la gran ausencia que tendrá Barcelona será la de su mejor jugador, Lamine Yamal, que se lesionó en el partido contra el Celta de Vigo y por el que se perderá el resto de lo que queda de temporada con el club.