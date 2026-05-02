Mundial 2026: Jugadores que se podrían convertir en el goleador de mayor edad en Mundiales

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La cuenta regresiva para el evento deportivo más importante del año sigue su paso y el Mundial 2026 ya empieza a sentirse en la mayor parte de los debates futboleros.

Y es que en esta fase previa siempre se vienen a la mente los posibles récord que se podrían superar durante la edición y hoy toca el turno en un apartado que relaciona directamente a leyendas ya del balompié. Justamente, ese libro abierto es el de jugadores que se podrían convertir en los goleadores de mayor edad en Mundiales. Y ojo, aquí hay un detalle importante para aclarar antes de entrar en ese renglón.

Ciertamente, Roger Milla ocupa el sitial de honor como el más longevo en encontrar redes contrarias durante una edición mundialista, tras marcar contra Rusia en Estados Unidos 1994 a los 42 años y 39 días, para la Copa en Estados Unidos, México y Canadá el récord al acecho tiene reflectores en caso de que los próximamente mencionados anoten dianas en fase de eliminatoria.

Con esa aclaración, quien está en lo más alto del listado es Pepe, quien marcó en octavos de final cuando tenía exactamente 39 años y 283 días, en la goleada 6-1 de su Portugal ante Suiza.

¿Quiénes podrían ser los más longevos si anotan en el Mundial 2026?

Lo particular es que Pepe con su tanto también superaba en su momento al propio camerunés Roger Milla, que también figuraba como el mandamás en eliminatorias en su participación en el Mundial de Italia 90, en la que anotó contra la Colombia de René Higuita con 38 años y 34 días, también en octavos de final.

Ahora, pasando la página y revisando los nombres de jugadores que -de anotar en 2026- podrían subirse a lo más alto de la lista en fase de eliminatorias, encontraremos a figuras como Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Edin Dzeko.

El primero -de contar con la oportunidad en el Mundial 2026- lo alcanzaría con 41 años, luego está el caso del mediocampista croata que lo firmaría a sus 40 años, mismo caso del delantero Bosnio