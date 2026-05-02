¿Quiénes se perderán el Mundial 2026 por lesión?

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A 40 días del comienzo del Copa del Mundo de la FIFA 2026, el cual se llevará a cabo entre jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio, una de las listas que ninguno de los futbolista quiere integrar es la de lesiones. Pero a un poco más de un mes del comienzo del torneo, once jugadores ya dijeron adiós.

El Mundial de 2026 comenzará en Ciudad de México entre la anfitriona México contra Sudáfrica a las 3:00 pm hora de Venezuela. Recordemos que por primera vez este torneo tendrá tres sedes y 48 países como participantes.

Los que se perderán el Mundial 2026

Rodrygo (Brasil)

El delantero brasileño del Real Madrid sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la rodilla derecha en el partido ante Getafe del 2 de marzo que lo alejará de las canchas por varios meses.

Al día siguiente de su lesión, justo a 100 días del inicio del Mundial, se confirmó que Rodrygo será baja en la Canarinha.

Militao (Brasil)

El central Éder Militão, del Real Madrid, fue operado el martes en Finlandia de la rotura de un tendón en el bíceps femoral izquierdo uy se perderá el Mundial. La lesión corresponde a una recaída en una zona afectada previamente, lo que lo mantendría fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses.

Juan Foyth (Argentina)

El defensor del español Villarreal y campeón del mundo con Argentina sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo el pasado 24 enero en un partido ante Real Madrid. La lesión requiere una recuperación de aproximadamente ocho meses, lo que lo marginó del resto de la temporada en la liga y de la cita mundialista.

Joaquín Panichelli (Argentina)

El delantero del Racing de Estrasburgo francés se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en un entrenamiento con la selección Argentina el 26 de marzo. Fue intervenido quirúrgicamente y volverá a jugar en la siguiente temporada del fútbol europeo.

Luis Malagón (México)

Luis Malagón, arquero del América y de la selección mexicana, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda el 10 de marzo durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 contra Philadelphia Union. Fue operado y estará fuera de actividad de seis a ocho meses.

Hugo Ekitike (Francia)

El punta de Liverpool sufrió una lesión en el tendón de Aquiles del pie derecho cuando jugaba la vuelta de la Liga de Campeones ante el PSG. Se lesionó en el minuto 31 de ese partido, fue operado en Londres y estará fuera de las canchas durante 9 meses.

Serge Gnabry (Alemania)

El volante del Bayern Múnich anunció el 22 de abril que se pierde el Mundial por una lesión en el aductor de la pierna derecha que lo dejará por fuera del terreno de juego entre 3 y 4 meses.

"En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección tengo que decir que lamentablemente se ha acabado para mí", dijo el jugador. Gnabry se lesionó el día 15 en el partido de vuelta de la Champions League contra el Real Madrid.

Jack Grealish (Inglaterra)

El atacante Jack Grealish sufrió el 18 de enero una fractura de estrés en el pie izquierdo cuando jugaba con Everton ante Aston Villa en la Liga Premier. El inglés fue operado el 9 de febrero y se perderá lo que queda de la temporada y el Mundial.

Samu Omorodion Aghehowa (España)

El centrodelantero del Oporto Samu Omorodion, de 21 años, se lesionó en febrero el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un partido de liga contra el Sporting. Estará fuera de los terrenos de juego entre 7 y 8 meses, lo que impide su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Takumi Minamino (Japón)

La figura de la selección japonesa sufrió en diciembre de 2025 una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda cuando jugaba con Mónaco ante Auxerre por la Copa de Francia. El volante de 31 años fue clave en la fase de clasificación al anotar 4 goles.

Mohammed Salisu (Ghana)

El defensa central del Mónaco y de Ghana de 27 años sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en enero pasado ante el Olympique, lesión que requiere entre 6 y 9 meses de recuperación.

Con información de EFE.