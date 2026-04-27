Mundial 2026: La FIFA toma esta medida a solo días de la Copa del Mundo

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Solo días separan al seguidor del fútbol del evento deportivo más esperado del año: el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Y antes de su puntapié el certamen sigue dando de qué hablar.

Una de ellas tiene a la FIFA como principal protagonista, después que el máximo organismo del balompié haya pedido que los estadios de EEUU oculten logos de patrocinadores o publicidad ajena al torneo.

Uno de esos ejemplos ya tocados por la medida fue el Mercedes-Benz Stadium, que es uno de las 16 sedes de la Copa del Mundo y que ha tenido que iniciar una transformación para ocultar logos visibles.

La propia FIFA no autoridad ninguna especia de visibilidad a patrocinadores que no estén ligados al eventos, para no afectar a propias marcas para el torneo.

Mundial 2026: El Mercedes-Benz Stadium tiene una particularidad

El recinto ubicado en la ciudad de Atlanta en Georgia, Estados Unidos, inició el cumplimiento de estos lineamientos, aunque en un aspecto puntual deba aplicar otro razonamiento. Se trata de su techo retráctil, que posee el logo de marca principal y que no se podrá tapar -o quitar- por los enormes costos que representaría.

En su lugar, se ha optado por algo más sensato, que no es otra cosa a la de mantener el techo completamente abierto en los días que se disputen partidos en este recinto. Eso, si las condiciones climatológicas lo permiten.

Por otro lado, hay que apuntar que estas instalaciones recibirán las acciones de cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, uno más de Octavos de Final y uno de Semifinales.

Finalmente, ya la emoción del Mundial 2026 empieza a sentirse en distintos lugares, por lo que hay que recordar que todo está casi listo para que inicie su recorrido el próximo 11 de junio.