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FIFA ha desatado una ola de críticas internacionales tras implementar un sistema de precios dinámicos para el Mundial 2026. Dicha estrategia permite que los boletos aumente según la popularidad de los equipos; generando incremento en sus costos desorbitados.

La entrada más costosa para la gran final en el MetLife Stadium alcanzó la cifra récord de $10,990 dólares en abril. Un precio de entradas que representa un 26% de aumento en unos pocos meses; marcando una brecha histórica respecto a lo accesible de ediciones anteriores.

Aficionados de todo el mundo califican la medida como extorsiva, denunciando que no existen descuentos para niños ni grupos vulnerables en esta fase. La indignación de fans crece ante la falta de transparencia en criterios utilizados para definir las selecciones más costosas en el torneo.

Estados Unidos no llama la atención en el Mundial 2026

La Selección de Estados Unidos es una de las anfitrionas del Mundial 2026. De hecho, es el principal país donde se organización la competición, ya que México y Canadá tendrán una participación menor. Sin embargo, pese a ser sede no logran vender la totalidad de sus entradas.

El público estadounidense ha sido tibio debido a los altísimos costos impuestos por el organismo rector. Los partidos de Team USA en ciudades como Boston y Miami presentan precios base que superan los $2,000 dólares, frenando el entusiasmo de los seguidores locales.

Hay muchas entradas disponibles, lo que sugiere que el mercado ha rechazado los precios abusivos, dejando asientos vacíos incluso en los encuentros de la selección anfitriona. Lo contradictorio es que en un Mundial de 104 partidos, la accesibilidad es más reducida que antes.

¿Cuáles son los precios del Mundial 2026?

Los rangos de precios oficiales para las etapas de eliminación directa confirman que este será el Mundial más caro de la historia. Un presupuesto infinito que podría mantener los estadios en juegos importantes, con muchas tribunas vacías.

Precios del Mundial 2026: