Estas son las razones por la que FIFA eligió al MetLife Stadium como sede de la final del Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) dio a conocer este lunes cuales fueron los detalles más importantes para la elección de la ciudad de Nueva York como sede de la final del mundial 2026, por encima de Dallas.

Durante una entrevista en un programa de radio, Manolo Zubiría, director de Competiciones de la organización, explicó que la Fifa tiene en cuenta diversos factores para la elección de la sede del último partido.

“Había ciertos criterios también de capacidad, capacidad para la prensa y obviamente no todos los estadios de los 16 llegaban a esos criterios. Fue una decisión bastante discutida, casi casi hasta un par de días, sino es que la noche antes. La elección de Nueva York, y el presidente (Infantino) lo recalcó, tiene muchas cosas por la amplitud de la población que tiene”, agregó.

En este sentido, el ejecutivo precisó que la elección de MetLife Stadium se realizó gracias a lo que ofrece la ciudad de Nueva York.

“Para una final de un Mundial, no solamente para los dos equipos de esos dos países que lleguen, sino para el que le gusta el fútbol en todos los países del mundo, va a ser una fiesta. No solamente en MetLife Stadium, sino en toda la zona alrededor de Nueva York. Va a ser una gran fiesta y Nueva York fue elegida no sólo por el estadio, sino por todo lo que ofrece como ciudad”.

Por otro lado, Zubiría aclaró los detalles más importantes de logística y organización que se está llevando a cabo para que el torneo mundialista en México, Estados Unidos y Canadá sea todo un éxito.

“Vimos un estudio de los últimos treinta años e identificamos cuáles son las ciudades más calurosas; también en qué franja horaria la temperatura suele ser la más alta del día en esas ciudades. Lo bueno es que hay algunas de esas ciudades (estadios) que tienen techo y para el campo, jugadores o espectadores dentro del campo, esto es una ventaja”, detalló.