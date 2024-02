LaLiga: Lucas Ocampos le deja este mensaje al hincha que le puso el dedo en el "fundillo"

Este lunes se efectuó una nueva jornada de LaLiga, en la cual ocurrió un hecho irregular en el duelo entre el Rayo Vallecano y el Sevilla, donde la víctima fue el mediocampista argentino Lucas Ocampos.

Cuando el duelo marchaba igualado a un tanto en el primer tiempo, el jugador del Sevilla fue a hacer efectivo un saque lateral y súbitamente un aficionado de los locales le tocó el rabo en dos oportunidades con su dedo. A pesar de ese hecho insólito por el hincha, Lucas se controló y no pasó a mayores.

No obstante, al finalizar el encuentro no podía dejar de dar su punto de vista sobre esa inédita e irrespetuosa acción. "Si lo del dedo pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede pasar, me contuve porque tengo dos hijas", expresó hacia el fan.

Asimismo, el argentino manifestó que le gustaría que tomen tan serio ese tema como el del racismo porque es algo inaceptable. Para concluir, el Ocampos no ocultó su enfado, "Siempre hay un tonto, la afición del Rayo siempre nos trata con respeto".