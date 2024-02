“Estoy destrozado por culpa de Messi”: El Inter Miami “estafa” a sus fanáticos en Hong Kong (+Detalles)

El Inter Miami continúa cumpliendo su extensa gira de pretemporada por el continente asiático. El combinado rosa de la Major League Soccer (MLS) se encuentra alistando los últimos detalles para enfrentar al Vissel Kobe en el Estadio Nacional de Japón el próximo miércoles 7 de febrero, en lo que será su sexto enfrentamiento amistoso previo al comienzo del campeonato estadounidense.

La pretemporada para las “Garzas” no ha sido como ellos esperaban. Los dirigidos por Gerardo Martino no conocieron la victoria en los primeros cuatro encuentros amistosos, en los que se sitúan las dos derrotas ante el Al Hilal y al Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el pasado domingo 4 febrero, el combinado del sur de Florida consiguió su primera victoria en un duelo lleno de controversia y decepción.

El Inter Miami viajó a Hong Kong para medir fuerzas ante el “Hong Kong XI”, un equipo conformado entre los once mejores jugadores de la máxima división de su país. El Estadio Hong Kong fue el recinto encargado de albergar el encuentro amistoso entre ambas delegaciones, en el que los actuales campeones de la Leagues Cup vencieron a su rival por un marcador de 4-1.

Indignación por parte de todo el país

Una de las mayores atracciones de este enfrentamiento, era poder ver a Lionel Messi dentro del terreno de juego. No obstante, el director técnico argentino del combinado rosa de la MLS tomó la decisión de último minuto de dejar al astro argentino en el banquillo durante todo el partido, debido a una lesión muscular que sufrió en el pasado encuentro ante el Al Hilal, molestia que solo le permitió jugar los últimos minutos del partido ante el Al Nassr.

Esta decisión de Gerardo Martino no fue bien vista por los aficionados ni el gobierno de Hong Kong, quienes estaban esperando la presencia de “Leo” de alguna u otra manera. En una conferencia de prensa este lunes, el secretario de Cultura, Deportes y Turismo de Hong Kong, Kevin Yeung, dijo que el contrato firmado entre el gobierno y el organizador del partido Tatler XFEST exigía que Messi jugara al menos 45 minutos, sujeto a preocupaciones de seguridad y estado físico.

"Nos sentimos un poco estafados por el club porque pagamos, y creo que la mayoría de la gente paga, para ver a Messi y se anunciaba casi exclusivamente que Messi iba a jugar", dijo a CNN una seguidora, Ada Kam, sosteniendo un cartel que lea “reembolso por estafa”.

En un comunicado, el organizador Tatler XFEST expresó su “extrema decepción” porque Messi y su compañero Luis Suárez no jugaron en Hong Kong y dijo que "no tenía ninguna información sobre la no participación" de los jugadores antes del inicio.