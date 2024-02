¡Declive total! ¿Qué le pasa al Inter Miami de Lionel Messi? (+Detalles)

El Inter Miami organizó una gira de pretemporada con partidos en varias partes del mundo como Japón, Salvador o Arabia Saudita, con la finalidad de prepararse de cara al inicio de la Mayor League Soccer 2024.

Sin embargo, está siendo una completa pesadilla, debido a que no han podido ganar ningún amistoso de los cinco disputados hasta ahora, recibiendo un total de trece goles en contra y consiguiendo sólo tres a favor, mostrando además un rendimiento muy pobre.

Ahora bien, este jueves 1 de febrero las "Garzas" perdieron seis a cero ante el Al-Nassr, en un partido que vendían como "The Last Dance" entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, sin embargo, los aficionados presentes en el Estadio Kingdom Arena se quedaron con las ganas de ver este enfrentamiento, debido a que, el delantero portugués no participó por lesión y el vigente campeón del mundo, fue suplente.

Cabe destacar, que esta nueva derrota tiene angustiada a gran parte de la hinchada, quienes ven como su equipo no está dando la talla en la pretemporada y teniendo disponibles a todas sus estrellas (Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba).

No basta con las figuras

Ante esto, la pregunta que todos se hacen es ¿Qué necesita el Inter Miami para mejorar su rendimiento? y la respuesta no es muy complicada. La llegada del extremo argentino en el curso anterior tuvo un impacto muy positivo en el vestuario, incluso, lograron su primer título en la historia del club americano, no obstante, los directivos pensaron que podrían repetirlo en para la actual campaña, con la contratación de experimentados futbolistas que habían perdido protagonismo en sus combinados.

Pero, desafortunadamente, con esto no basta, se necesita reforzar varias posiciones para ayudar a dichas figuras y conformar un equipo muy competitivo, además de que, todos los fichajes que han realizado superan los treinta años de edad y están en la etapa final de carrera, por lo que, para que puedan brillar y aportar su experiencia es importante que los demás jugadores puedan acompañarlos, en vez de depender de su calidad en el terreno de juego.

Por otro lado, de no mejorar este aspecto, será muy complicado que alcancen los objetivos planteados para esta temporada, de la cual los simpatizantes del Inter esperan que sea muy exitosa.