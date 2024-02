¿Cómo se enteró el “Kun” Agüero de la salida de Messi del Barcelona (+ Video)

Uno de los mejores delanteros en la historia del Manchester City, Sergio el “Kun” Agüero, aseguró en entrevista que le tomó por total sorpresa la salida de su compañero y amigo Lionel Messi del Barcelona, algo que ciertamente no creía hasta que lo comprobó por él mismo.

El delantero, también conversó sobre cómo fue su llegada al Barcelona. “Cuando el City me dice que ya no me iban a renovar, surge una llamada de mi representante y me dice que el Barcelona preguntó si estaba dispuesto a ir para allá, pero económicamente no pueden pagarte lo que te paga el City”

“Cuando ya tenía todo cerrado le digo a Leo (Messi), y me dice que estaba contento y bueno, después pasó todo lo que pasó, que nada, yo me imaginé y me ilusionaba jugar con él, pero bueno, el fútbol es así”, expresó el “Kun” sobre cómo le contó a Messi de su llegara al equipo culé.

“Estaba con Ibai y le estaba enseñando a tomar mates y nos enteramos ahí los dos y como él siempre está bromeando yo no le creí y pensábamos que era mentira hasta que le pregunté a él (Messi)”, finalizó Agüero sobre como se enteró de la salida de Messi del Barcelona.