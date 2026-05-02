Messi buscará romper el récord de Pelé en el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La ambición competitiva de Lionel Messi no conoce límites. Tras haber alcanzado la gloria máxima al levantar el trofeo en 2022, el rosarino se encamina ahora hacia un hito estadístico que lo consolidaría no solo como el máximo goleador de su selección, sino como el mayor facilitador en la historia del torneo más importante del planeta.

La batalla de los 10: Messi vs. Pelé

El registro de asistencias en los Mundiales ha sido, durante décadas, propiedad exclusiva de Edson Arantes do Nascimento, "Pelé". El astro brasileño dejó el listón en 10 asistencias, una cifra que parecía inalcanzable hasta la irrupción de Messi. Actualmente, el argentino acumula 8 asistencias, situándose a solo dos de igualar y tres de superar al "Rei".

A lo largo de sus participaciones mundialistas, Messi ha demostrado una evolución constante, pasando de ser un finalizador letal a un arquitecto del juego. Sus pases decisivos han sido fundamentales para el éxito de la Albiceleste, y esta nueva marca representaría el cierre perfecto para una carrera caracterizada por el servicio al equipo.

Para Messi, superar a Pelé no es solo una cuestión de números, sino de legado. Lograrlo significaría ostentar el récord de asistencias en una era donde el análisis táctico y el rigor físico son significativamente mayores que en las décadas de los 60 y 70.

Con la selección argentina manteniendo un nivel de juego sólido y un entorno que potencia las virtudes de su capitán, el escenario está servido para que el mundo sea testigo de cómo una leyenda del presente alcanza la marca de una leyenda eterna.