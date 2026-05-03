El Real Madrid gana sin Mbappé y se alista para el Clásico

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En una exhibición de jerarquía y rebeldía, el Real Madrid se impuso 0-2 al Espanyol, manteniendo con vida sus opciones matemáticas en LaLiga.

El gran protagonista de la tarde fue Vinícius Jr., quien con un doblete magistral se echó el equipo a la espalda, impidiendo que el FC Barcelona se coronara campeón de forma anticipada en esta jornada.

El encuentro reafirmó una tendencia que genera debate en el entorno blanco, la libertad del brasileño ante la ausencia de Kylian Mbappé. Sin el francés en el campo, el "7" merengue encontró los espacios necesarios para desbordar y castigar a la defensa perica, demostrando su capacidad para ser el líder absoluto del ataque madridista.

Vinícius destaca sin Mbappé

Tras una primera mitad trabada, el Madrid rompió el cerrojo en el segundo tiempo con dos acciones de alta factura. Al minuto 55, Vinícius abrió el marcador tras una excelente combinación con el canterano Gonzalo.

La presencia del joven delantero de área como referencia fija permitió a "Vini" sorprender desde la banda y finalizar una pared precisa que dejó sin opciones al guardameta local.

10 minutos después, Jude Bellingham, quien ha estado bajo la lupa esta campaña, respondió a las críticas con una asistencia de tacón brillante que habilitó al brasileño y con un remate potente el balón se clavó en el ángulo, sellando el 0-2 definitivo.

Con la mirada puesta en el Camp Nou

Esta victoria inyecta una dosis de moral necesaria para el vestuario merengue. El Real Madrid llegará al Clásico del próximo domingo con el objetivo de evitar que los azulgranas levanten el trofeo de campeones en su propia cara.

El rendimiento de la dupla Vinícius-Bellingham y el aporte táctico de figuras como Gonzalo parecen ser las llaves con las que el Madrid intentará aguar la fiesta en la ciudad condal y estirar la definición del campeonato lo máximo posible.