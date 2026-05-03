¡Polémica en el Real Madrid! Mbappé se va de vacaciones tras su lesión

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El vestuario del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más críticos de la temporada y los aficionados ya no toleran la actitud de varios futbolistas.

Lo que debería ser una semana de máxima concentración previa al Clásico contra el FC Barcelona, se ha convertido en un polvorín tras la difusión de imágenes de Kylian Mbappé disfrutando de unas vacaciones en Italia junto a su pareja, apenas días después de que el club emitiera un parte médico oficial sobre su lesión.

La polémica estalló luego de que el club informara que el delantero francés padece una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, sufrida durante el encuentro ante el Real Betis.

Mientras la afición esperaba ver al jugador enfocado en su rehabilitación en Valdebebas, las imágenes de Mbappé en Cerdeña han caído como un jarro de agua fría en el entorno madridista.

¿Falta de profesionalismo?

Fuentes cercanas al club aseguran que el malestar no se limita a las gradas. Dentro del vestuario, varios pesos pesados del equipo han manifestado su descontento con la actitud de Kylian Mbappé, considerando que su viaje en plena crisis deportiva es una falta de compromiso y profesionalismo.

El Real Madrid se medirá al Espanyol este domingo y si no logra la victoria, el Barcelona se proclamará campeón de la Liga Española; dejando en una situación muy sensible a los merengues, quienes jugarían ante su eterno rival sin nada en juego.

Con un equipo repleto de estrellas, crece el clamor entre los socios por la llegada de un entrenador con la autoridad necesaria para imponer orden y disciplina en una plantilla que parece haber perdido el rumbo tras las eliminaciones en Champions y Copa del Rey.