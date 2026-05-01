Mourinho deja claro su presente con el Benfica. ¿Adiós al Real Madrid?

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Tras el fracaso con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, dos figuras merengues que apenas están arrancando su camino como entrenadores, el Real Madrid ha quedado en evidencia de que necesita a un director técnico de jerarquía y experiencia para regresar a lo más alto en el balompié europeo.

José Mourinho, actual entrenador del Benfica, compareció este viernes en rueda de prensa antes del partido frente al Famalicao. Durante su intervención, abordó los rumores que lo vinculan con un posible interés del Real Madrid.

El técnico portugués fue tajante al respecto: aseguró que nadie del club español se ha puesto en contacto con él y recordó que aún tiene un año más de contrato con el Benfica. Al ser preguntado directamente sobre si ha existido algún tipo de acercamiento por parte del Real Madrid, Mourinho respondió con claridad. Negó cualquier comunicación y subrayó su experiencia en el mundo del fútbol, señalando que tanto él como los periodistas están acostumbrados a este tipo de especulaciones.

Mourinho dice que no existe comunicación con el Real Madrid

No puedo adelantar nada. Ya le he dicho a su compañero que, en lo que respecta al Real Madrid, nada, y en lo que respecta al Benfica, ya conocen la situación. Me queda un año más de contrato con el Benfica y ya está", dijo el dirigente luso.

En cuanto a la información publicada sobre una posible renovación con el Benfica, Mourinho evitó dar detalles concretos. No desmintió la noticia, pero prefirió mantenerse prudente. Reiteró que su situación contractual es conocida: le queda un año más de vínculo con el club portugués, sin añadir más información sobre su futuro inmediato.