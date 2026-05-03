Inter de Milán gana al Parma y se erige como campeón de la Serie A

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Lo que ya era cuestión de tiempo, por la ventaja que tenía con el segundo en la clasificación, terminó por darse este domingo 3 de mayo: Inter de Milán ya es campeón de la edición 2025-26 de la Serie A.

El cuadro 'nerazzurri' confirmó su nueva conquista en la máxima categoría del balompié en Italia a falta de tres jornadas por jugar, tras ganar su partido correspondiente en la fecha 35 del certamen.

Su rival de turno fue el Parma, a quien despachó con un cómodo 2-0, después de las apariciones goleadoras de Marcus Thuram (45+1) y Henrij Mjitaryán (80').

En medio de todo, otro hecho destacable señala como protagonista al técnico Cristian Chivu, quien alcanzó el título doméstico en su primer año como mandamás de ese banquillo.

¿Cuántos Serie A tiene el Inter de Milán?

Con el triunfo ante Parma, el Inter consiguió añadir a su palmarés su liga 21 y se consolida en esa segunda plaza como el equipo con más ediciones ganadas.

Eso sí, aún quedan muy lejos esas 36 Serie A que figuran en la historia de la Juventus de Turín, quien es el máximo ganador en el país de este torneo. Detrás del Inter, continúa su vecino de ciudad y con quien comparten estadio: el AC Milan. Los 'rossoneros' tienen 19 ligas en su haber.

Finalmente, ya hablando del éxito del Inter de Milán, toca señalar que el top 5 histórico de Serie A lo completan el Genoa con nueve conquistas y el Torino con siete.