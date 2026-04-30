Inter marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

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El duelo entre Inter y Parma correspondiente a la fecha 35 se disputará en el estadio San Siro desde las 14:45 horas, el domingo 3 de mayo.

Así llegan Inter y Parma

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Inter empató por 2 con Torino. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 empate, con 15 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma venció en casa a Pisa por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 4 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Inter.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 79 puntos (25 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 42 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (10 PG - 12 PE - 12 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Kevin Bonacina.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 79 34 25 4 5 49 2 Napoli 69 34 21 6 7 19 3 Milan 67 34 19 10 5 21 4 Juventus 64 34 18 10 6 28 12 Parma 42 34 10 12 12 -15

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 36: vs Lazio: 9 de mayo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 36: vs Roma: 10 de mayo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Parma, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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