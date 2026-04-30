Juventus se enfrentará ante Hellas Verona por la fecha 35

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A partir de las 12:00 horas el próximo domingo 3 de mayo, Hellas Verona visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 35 de la Serie A.

Así llegan Juventus y Hellas Verona

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus llega con resultado de empate, 0-0, ante Milan. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 1 gol. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Hellas Verona y Lecce, con un marcador 0-0..

El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 64 puntos (18 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (3 PG - 10 PE - 21 PP).

Giovanni Ayroldi es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 79 34 25 4 5 49 2 Napoli 69 34 21 6 7 19 3 Milan 67 34 19 10 5 21 4 Juventus 64 34 18 10 6 28 19 Hellas Verona 19 34 3 10 21 -33

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 36: vs Lecce: 9 de mayo - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 36: vs Como 1907: 10 de mayo - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Hellas Verona, según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

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