Juventus se enfrentará ante Hellas Verona por la fecha 35

A partir de las 12:00 horas el próximo domingo 3 de mayo, Hellas Verona visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 35 de la Serie A.
Así llegan Juventus y Hellas Verona
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus llega con resultado de empate, 0-0, ante Milan. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 1 gol. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Hellas Verona y Lecce, con un marcador 0-0..
El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el cuarto puesto con 64 puntos (18 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (3 PG - 10 PE - 21 PP).
Giovanni Ayroldi es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|79
|34
|25
|4
|5
|49
|2
|Napoli
|69
|34
|21
|6
|7
|19
|3
|Milan
|67
|34
|19
|10
|5
|21
|4
|Juventus
|64
|34
|18
|10
|6
|28
|19
|Hellas Verona
|19
|34
|3
|10
|21
|-33
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 36: vs Lecce: 9 de mayo - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 36: vs Como 1907: 10 de mayo - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Hellas Verona, según país
- Argentina: 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas