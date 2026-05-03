Manchester United gana a Liverpool y regresa a la Champions League: ¿Desde cuándo no la jugaba?

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Este domingo hubo un auténtico partidazo en la Premier League. Dos equipos históricos de la competición salieron al ruedo en Old Trafford para dirimir sus futuros de cara a la venidera Champions League: Manchester United vs Liverpool.

La mejor parte terminó para los locales, que se llevaron el triunfo con marcador de 3-2, en un encuentro con muchas emociones. Matheus Cunha abrió la lata al minuto 6' y luego aumentarían la ventaja parcial al 14', con tanto de Benjamin Šeško, para cerrar así la primera parte del compromiso.

Acto seguido, en el segundo tiempo continuarían los movimientos en la pizarra. El Liverpool pudo descontar tan solo empezar las acciones tras el descanso, Dominik Szoboszlai fue el encargado al 47', para que luego igualara Cody Gakpo al 56'.

Con esa igualdad avanzarían los minutos con una emoción más por vivir en el Old Trafford, que tendría guardada el mediocampista Kobbie Mainoo, que firmó el gol de la victoria al 77'.

El Manchester United regresa a la Champions League

Este compromiso guardaba un deseo particular en el United porque tenía un objetivo especial, que finalmente pudo concretarse con los tres puntos. Y es que, el conjunto de Michael Carrick confirmó su regreso a la tan ansiada la Liga de Campeones.

Este hecho no es poca cosa para el club, que quiere volver a la dinámica positiva y a los grandes eventos internacionales, sobre todo, porque no disputaban el máximo torneo en Europa -a nivel de clubes- desde la edición 2023-2024.

Este triunfo mantiene al Manchester United en la tercera casilla y les da matemáticamente la seguridad de acabar esta Premier League dentro de los cinco primeros de la clasificación, lugares que dan acceso a la Champions League. Por su parte, Liverpool sigue ocupando la cuarta posición, con una diferencia de seis puntos con el Bournemouth, que figura en la sexta plaza.