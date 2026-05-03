Alex Ferguson es hospitalizado de emergencia previo al clásico entre Manchester y Liverpool

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El entorno del fútbol mundial se mantiene atento a la salud de Sir Alex Ferguson, quien fue trasladado a un hospital de urgencia este domingo tras sentirse indispuesto en las instalaciones de Old Trafford, poco antes del inicio del esperado encuentro entre el Manchester United y el Liverpool.

A pesar de la movilización de los servicios médicos y el traslado del legendario exentrenador en ambulancia desde el estadio, fuentes cercanas a la situación han enfatizado que la medida se tomó por estricta precaución.

Estado de salud actual

Informes preliminares indican que no se trata de una situación de emergencia crítica. El personal médico del estadio actuó con celeridad para garantizar que Ferguson recibiera la evaluación correspondiente tras los síntomas presentados en la previa del clásico inglés.

El traslado en ambulancia se realizó para facilitar una evaluación exhaustiva y profesional fuera del entorno del estadio. Funcionarios del Manchester United han expresado su confianza en una pronta mejoría.

Se espera que el escocés de 84 años reciba el alta médica y pueda regresar a su domicilio en las próximas horas una vez concluidos los chequeos de rutina.

Reacciones en el Teatro de los Sueños

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo por parte de la afición presente en Old Trafford y de la comunidad futbolística internacional.

Sir Alex Ferguson sigue siendo la figura más emblemática en la historia moderna del club, y su presencia en los partidos de local es una tradición constante para la institución.

El Manchester United ha indicado que proporcionará actualizaciones adicionales de ser necesario, manteniendo la privacidad de la familia Ferguson durante este proceso de observación.