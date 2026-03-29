¡Cambia todo! El Balón de Oro añade una nueva regla para su premiación

Suscríbete a nuestros canales

El galardón individual más prestigioso del fútbol mundial, el Balón de Oro, ha introducido un cambio estructural en sus criterios de evaluación para la edición de 2026.

A partir de ahora, la organización de France Football dará una prioridad absoluta al rendimiento en partidos de alta trascendencia, restando valor a las estadísticas acumuladas frente a rivales de menor jerarquía.

Esta nueva directiva busca premiar la capacidad de los futbolistas para aparecer en los momentos de mayor presión, convirtiendo la "jerarquía" en el factor determinante para levantar el trofeo.

¿En qué consiste la nueva regla?

Históricamente, el Balón de Oro ha sido criticado por otorgar un peso excesivo a las cifras brutas (goles y asistencias), lo que a menudo beneficiaba a delanteros que acumulaban grandes registros ante equipos de la zona baja de sus ligas.

Con el nuevo reglamento, el jurado internacional de periodistas deberá aplicar un filtro más riguroso. Se evaluará con lupa el desempeño en finales, clásicos, eliminatorias directas de Champions League y, especialmente este año, los encuentros decisivos de la Copa del Mundo 2026.

Los goles o actuaciones destacadas ante clubes de perfil bajo tendrán un impacto mínimo en la puntuación final si el jugador no logra replicar ese nivel en los escenarios grandes.

Mensaje directo a las estrellas

Este cambio de rumbo parece una respuesta directa a las polémicas de ediciones pasadas, donde el debate sobre si el premio debe ir al "mejor jugador" o al "jugador con mejores números" dividió a la opinión pública.

Con la unificación de criterios, el mensaje para figuras como Erling Haaland, Kylian Mbappé o Lamine Yamal es claro. Para ser considerado el mejor del mundo en 2026, el camino pasa obligatoriamente por ser determinante cuando los títulos están en juego y bajo la mirada de todo el planeta.