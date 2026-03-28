La final de la Champions League será amenizada por este grupo musical

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La final de la UEFA Champions League no solo será una batalla futbolística de alto nivel, también promete convertirse en un evento musical de escala mundial.

La UEFA confirmó que una icónica banda estadounidense será la encargada de encabezar el espectáculo previo al partido más esperado del fútbol europeo.

El show que abrirá la Champions League

El esperado espectáculo de nada más y nada menos que The Killers tendrá lugar el próximo 30 de mayo de 2026 en el imponente Puskás Aréna de Budapest, minutos antes de que ruede el balón en la gran final.

Este evento, conocido como “Kick Off Show”, se ha consolidado como una tradición moderna que mezcla deporte y entretenimiento, captando la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

La actuación será transmitida globalmente, lo que convierte a la banda en protagonista de uno de los escenarios más vistos del planeta.

The Killers en un gran escenario

Con más de 35 millones de discos vendidos y una trayectoria repleta de éxitos, The Killers llega a la final con un repertorio que ha marcado generaciones. Temas como “Mr. Brightside” o “Human” forman parte de la cultura popular.

La banda liderada por Brandon Flowers ha expresado su entusiasmo por participar en el evento, asegurando que “hay escenarios que hablan por sí solos” y destacando el honor de formar parte de una cita tan relevante.

El show previo de la final de la Champions cumple diez años desde su creación, consolidándose como uno de los momentos más esperados del evento.

En ediciones anteriores, artistas de talla mundial como Dua Lipa, Imagine Dragons o Lenny Kravitz han pasado por este escenario, elevando el nivel del espectáculo y reforzando su carácter global.

Este 2026, la elección de The Killers apunta a mantener esa línea de impacto internacional, con una actuación que promete ser vibrante y cargada de energía.