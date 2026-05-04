Real Madrid: Mendy suma otro capítulo en su calvario físico

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Ferland Mendy es uno de los futbolistas que poco se mencionan en el Real Madrid. Ha estado mucho tiempo lesionado en un calvario que parece no tener fin. En la victoria 2-0 contra el Espanyol, el defensor francés volvió a lesionarse, terminando su temporada 2025-26.

Real Madrid confirmó la lesión de Mendy: afectación severa en el tendón del recto femoral derecho. El defensor francés abandonó el césped del RCDE Stadium apenas al minuto diez, confirmando los peores pronósticos. De hecho, está fuera de la temporada y del Mundial 2026.

La gravedad de la dolencia indica que la intervención quirúrgica es la opción lógica y probable. El tiempo de baja estimado rondaría los cinco meses, lo que representa un drama absoluto para un jugador castigado a nivel muscular a lo largo de su carrera con el equipo blanco.

Ferland Mendy: un defensor élite con músculos de cristal

Ferland Mendy es reconocido como un lateral de solvencia defensiva; capaz de ganar duelos individuales contra los mejores extremos del mundo. Su fortaleza física en el uno contra uno y una salida de balón digna de un volante de creación lo convierten en un activo invaluable.

Sin embargo, su gran némesis ha sido una preparación física lastrada por músculos de cristal que se rompen ante cualquier sobreesfuerzo. Las temporadas 24/25 y 25/26 han sido las más críticas de su carrera, sumando 284 días de baja y perdiéndose 51 partidos oficiales.

A pesar de haber disputado 206 partidos con la camiseta blanca, las constantes recaídas han frenado su continuidad en la élite. Con 21 lesiones acumuladas desde su llegada al Madrid, el defensor francés vive un calvario médico que ensombrece su indudable talento.

Ferland Mendy y sus días de baja con el Real Madrid

Esta es la quinta lesión de Mendy en 2025-26 donde solo ha podido disputar nueve partidos y sumar 448 minutos. A pesar de su gran nivel ante el Bayern Múnich, su fragilidad física vuelve a frenar una trayectoria marcada por 120 bajas en las últimas dos temporadas.

Lesiones de Mendy con Real Madrid: