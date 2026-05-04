¿Se va? Raphinha define su futuro con el Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Desde la llegada de Hansi Flick al banquillo del Barcelona, Raphina pasó de convertirse en alguien desapercibido a una figura de los cules, donde ha ganado reconocimiento como uno de los extremos notable en la actualidad. Su valor es importante dentro de la plantilla catalán y solo quiere mantener su brillo en España.

El brasileño se ha convertido en un jugador con un gran valor en el mercado gracias a su excelente rendimiento con el FC Barcelona. El mediocampista atraviesa un momento destacado en su carrera, lo que ha despertado el interés de varios clubes dispuestos a apostar fuerte por él.

Raphina quiere continuar con el Barcelona

Sin embargo, a pesar de las constantes especulaciones y del atractivo que generan posibles ofertas millonarias, el futbolista no contempla abandonar el conjunto catalán en el corto plazo. Bajo la dirección de Hansi Flick, Raphinha se siente plenamente integrado en el equipo, valorado tanto por el cuerpo técnico como por sus compañeros y la afición. Esta estabilidad deportiva y emocional influye directamente en su decisión de ignorar el interés externo.

El jugador prioriza su continuidad en el Barça, donde considera que puede seguir creciendo y compitiendo al más alto nivel. A sus 29 años, el internacional brasileño renovó su contrato en mayo de 2025, reafirmando su compromiso con el club azulgrana.

Desde entonces, su postura no ha cambiado, incluso ante los rumores que llegan desde mercados como el de Arabia Saudí, donde algunos clubes estarían preparando ofertas cercanas a los 90 millones de euros para ficharlo. Además, estas propuestas incluirían salarios muy superiores a los que percibe actualmente en Barcelona.