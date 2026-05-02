LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del FC Barcelona ante Osasuna

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El FC Barcelona cumplió en su regreso a la acción en LaLiga este sábado 2 de mayo. Los culés querían avanzar fuertemente para acercarse a la consecución del título y lo hicieron con su victoria ante Osasuna (1-2), en el campo del Sadar, en Pamplona.

El cuadro dirigido por Hansi Flick sudó más de la cuenta para encontrar ese primer gol, que finalmente llegó con Robert Lewandowski al minuto 81', después de conectar de cabeza un gran centro enviado desde la derecha por Marcus Rashford.

Acto seguido le tocó el turno a Ferrán Torres al 86', para definir un gran mano a mano con el guardameta Sergio Herrera, quien no pudo hacer nada por lo fuerte del disparo.

Ese triunfo puso a los culés ahora con 88 puntos en la clasificación y una distancia de 14 unidades ante su más cercano rival, el Real Madrid, que jugará este domingo contra Espanyol y afrontará ese duelo con 74 puntos.

¿Cómo está el top 5 de LaLiga?

Sorpresivamente, el Villarreal completó un nuevo partido doméstico afianzándose en esa tercera posición. Y el golpe más reciente lo firmaron este sábado contra Levante, al que derrotaron 5-1 y quedar con 68 puntos en la tabla.

Le sigue muy de cerca aún el Atlético de Madrid, el más habitual a estar en el podio, pero que ahora es cuarto con 63 unidades, tras ganar a Valencia en Mestalla (0-2).

Ese top 5 es completado por el Betis, que aún no juega en esta fecha, pero que suma un total de 50 puntos y puede seguir alejándose de su más cercano rival, el Celta de Vigo (44).

Ahora bien, la zona roja de LaLiga sigue en llamas y muy cerrada, con Sevilla (34), Levante (33) y Real Oviedo (28) en puestos del descenso, pero la casilla 17 (de la salvación de la categoría) a solo dos, tres y ocho puntos, respectivamente.