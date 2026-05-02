¿Casemiro jugará con Messi? Esto es lo que se sabe del ex Real Madrid

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Hay nombres que durante la última década del fútbol han dado de qué hablar y pese a los años siguen en esa dinámica. Uno de esos es nada más y nada menos que el histórico mediocampista del Real Madrid, Casemiro, quien podría ser una de las bombas en el venidero mercado de fichajes.

El brasilero hace algún tiempo anunció que al terminar la temporada dejará de vestir los colores del Manchester United y tomará un nuevo reto en su carrera. Ahora bien, la sorpresa que ha surgido es que ese nuevo objetivo puede estar al lado de un futbolista con el que rivalizó por muchos años en LaLiga.

Sí, ese no es otro que Lionel Messi, el capitán del Inter Miami, club que sigue avanzando muy fuerte por los servicios del volante carioca. Al menos, así lo dio a conocer uno de los periodistas que suele acertar más con relación a los traspasos en Europa, Fabrizio Romano.

El periodista contó el plan que tiene la franquicia estadounidense y lo que estaría ocurriendo en el entorno del mediocampista, que se prepara para afrontar una nueva Copa del Mundo con su selección, Brasil.

¿Casemiro quiere jugar con Messi?

Desde que Leo aterrizó en Estados Unidos le dio otro estatus a la MLS (Major League Soccer) y así va quedando de manifiesto con el interés de muchos jugadores en competir en esta liga.

En todo caso, el brasilero no estaría del todo alejado a las pretensiones del conjunto de Miami, que sería una de las principales opciones de cara a lo que viene en su carrera.

"Inter Miami sigue trabajando en el fichaje de Casemiro como objetivo prioritario para el mediocampo, como se reveló en marzo. El brasileño sigue en conversaciones con Inter Miami, tentado por esta opción entre todas las propuestas", escribió Romano.

Finalmente, habrá que esperar al cierre de la campaña 2025-26 en Europa para ver cómo se desenvuelven las negociaciones, en medio de fuertes posibilidades de ver a Casemiro compartiendo campo junto a Messi y esta vez en el mismo equipo.