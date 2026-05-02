Hansi Flick deja recado y exalta La Liga que está cerca de sumar con Barcelona

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El FC Barcelona está cerca de cerrar una nueva edición de LaLiga con pulgar arriba, en señal de éxito en el recorrido doméstico. Una victoria este sábado ante Osasuna, acompañado de un nuevo traspiés del Real Madrid (incluso empate) le dará el trofeo adelantado a los azulgranas y Hansi Flick tuvo tiempo para reflexionarlo.

El técnico alemán salió al paso este viernes en la respectiva rueda de prensa previa a los partidos. Como viene siendo habitual, siempre deja una perlita y esta no fue la excepción.

Eso sí, inició aclarando que mientras no sea oficial la consecución del título quiere seguir a tope: "Solo tenemos este partido en la cabeza, vamos a jugar contra un equipo con mucha experiencia, con un gran delantero como Budimir, con un gran equipo y un entorno fantástico. Tenemos que aprovechar los espacios y jugar al nivel del Getafe".

"No quiero hablar de otros partidos que queden por delante", también añadió, cerrando cualquier posibilidad a que se le consultara por el calendario venidero para los suyos, en el que figura el partido con el Madrid, el próximo 10 de mayo.

Hansi Flick cree que su equipo está para más cosas

Esta campaña el club podría confirmar dos títulos más a las vitrinas; el ya conseguido en la Supercopa de España y el que solo lo resiste la calculadora en LaLiga de España. Ambos títulos ganados por segundo año consecutivo, una señal que el entrenador ve como positiva y que asume que le permite estar en la competición contra equipos como Bayern Múnich y PSG.

"Es un honor para mí, la gente me lo agradece cada día, llegamos con el objetivo de ganar títulos y el ambiente que se vive aquí es fantástico, todos vamos a la una y la sensación es increíble, incluso cuando pierdes", expresó el técnico.

¿Recado para el Real Madrid?

En el repaso de sus palabras en la comparecencia hubo una frase que en España asumen como un recado directo al máximo rival, sobre todo cuando se analiza que esta campaña tuvo que encarar el torneo con solo dos fichajes de inicio: Joan García y Roony Bardghji, a diferencia del madridismo, que se ufano del gasto superior a los 100 millones de euros.

Con ese precedente, todo apunta a que la declaración del teutón tuvo dirección hacia la capital española: "Puedes tener los mejores jugadores, pero para ganar títulos hay que tener al mejor equipo".

En todo caso, Hansi Flick quiere culminar con éxito el objetivo planteado al inicio de la campaña y eso pasa por salir a Pamplona en búsqueda de los tres puntos.