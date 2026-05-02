LaLiga: ¿Qué necesita Barcelona para ser campeón en esta jornada 34?

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La acción en LaLiga de España se retomó este viernes 1 de mayo con el duelo que protagonizaron Girona y Mallorca en Montivili (0-1). Sin embargo, la mayoría de focos en la fecha 34 estarán puestos en un equipo que tendrá su presentación este sábado 2: el FC Barcelona.

Justamente, los reflectores estarán en el conjunto dirigido por Hansi Flick porque su partido ante Osasuna, en El Saddar de Pamplona, podría acercarlos a oficializar el título de esta edición liguera.

La escuadra catalana es líder del torneo con 85 puntos y tiene un ritmo realmente frenético. Tanto es así, que están a solo un triunfo liguero de alcanzar los 10 consecutivos en el torneo doméstico, algo que no rememoran desde 2016.

Ahora bien, no es de lo único que podrían disfrutar los culés de un hipotético triunfo en Pamplona, aunque para lo otro necesite directamente del Real Madrid.

¿Qué necesita Barcelona para ser campeón esta jornada?

Los azulgranas han logrado sacar una brecha sólida ante los merengues, con una distancia de 11 puntos, con 15 aún por disputarse. De ahí, a que puedan coronarse como campeones del torneo en esta misma jornada.

Eso sí, una victoria ante Osasuna sería el primer paso, pero no el único, porque lo que terminaría de concretar ese desenlace estaría en un revés madridista o hasta un empate contra Espanyol.

Si los de Hansi Flick ganan su encuentro, tendrían que esperar unas cuantas horas para saber si ya pueden celebrar el galardón liguero o la cita queda puesta a la siguiente jornada. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa tienen programado su partido el domingo 3 de mayo.

En todo caso, Barcelona está muy cerca de obtener LaLiga número 29 en su historia, que además sería la segunda consecutiva y la tercera en cuatro ediciones, tras la de 2023 y 2025.