Barcelona quiere que Lamine Yamal cuide su salud de cara al Mundial

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La gestión física de Lamine Yamal se ha convertido en un tema prioritario tanto para el FC Barcelona como para la selección española en estos últimos días y no es para menos. Con esto, según revelaciones recientes por el Diario Sport, el club catalán abordó internamente la situación del joven talento antes de tomar decisiones clave de cara al Mundial 2026, dejando clara su postura sobre la importancia de preservar su estado físico pensando en el futuro.

Todo apunta a que la preocupación no es menor: el extremo arrastra molestias que, sin una correcta gestión, podrían agravarse en plena competición internacional de tanto peso como lo es el Mundial.

En este contexto, el Barça habría trasladado un mensaje contundente al entorno de la selección de España: la prioridad absoluta debe ser la salud del jugador, incluso si eso implica reducir su participación en la fase de grupos.

Lamine Yamal

La propuesta que se baraja dentro del club azulgrana pasa por una estrategia conservadora pero efectiva. La idea sería que Yamal no dispute los primeros compromisos frente a Cabo Verde y Arabia Saudita, dos encuentros que podrían servir para darle margen de recuperación sin asumir riesgos innecesarios, respectivamente.

El plan no solo responde a criterios médicos, sino también deportivos. En el equipo dirigido por Hansi Flick consideran que un Lamine Yamal al 100% puede marcar diferencias reales en instancias clave, especialmente en el último partido de la fase de grupos ante Uruguay, que es uno de los rivales más fuertes en estas instancias.

Finalmente, a medida que se acerca el Mundial 2026, la decisión final estará en manos del cuerpo técnico de España. Sin embargo, el mensaje del Barça es claro: cuidar a Lamine Yamal hoy es asegurar su impacto mañana y su futuro en la próxima temporada en el fútbol profesional.