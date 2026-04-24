Hansi Flick habla sobre la lesión de Lamine Yamal: "no es fácil para nosotros"

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El tramo final de la temporada para el Barcelona está marcado por la gestión de la enfermería. En la rueda de prensa previa al choque frente al Getafe, Hansi Flick abordó con sinceridad el estado de Lamine Yamal, quien atraviesa su primer proceso de recuperación por una dolencia muscular.

A pesar de la baja de su joven estrella, el entrenador alemán se mostró optimista sobre el futuro a corto plazo del atacante, aunque subrayó la importancia de este percance en su formación como profesional.

"Debe aprender"

Para Flick, lo sucedido con Lamine Yamal es parte del proceso de maduración de un futbolista de su edad. El técnico explicó que el jugador intentó continuar en el campo tras una falta, una decisión que, aunque demuestra compromiso, terminó agravando la situación.

"Él notó algo después de la falta, pero no parecía grave, y decidió asumir la responsabilidad. Fue a más, pero hay que tener la sensación. Nunca había tenido una lesión muscular y forma parte del aprendizaje. Es otra experiencia para él, es lo que tiene que aprender, las señales que te envía tu cuerpo", analizó.

Asismismo, confesó que, "la situación no es fácil para nosotros ni para él. También tendrá que gestionarla y aprender. Ha sido su primera lesión muscular y está muy centrado. Está motivado. Estará listo para el Mundial y volverá más fuerte".

Las múltiples lesiones

El Barcelona ha lidiado con múltiples bajas en momentos críticos de la competición, un factor que no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico. Hansi Flick reconoció que, si bien la situación no es ideal, no es momento de buscar excusas, sino soluciones.

"Hay que analizarlo todo. Después de la temporada tendremos tiempo suficiente para ver cómo mejorar. No nos gustan las lesiones", afirmó el estratega.

Una vez finalizado el curso, el club realizará una revisión profunda de los métodos de prevención y preparación física para intentar minimizar estos contratiempos de cara a la próxima campaña. Por ahora, el objetivo es cerrar el año de la mejor manera posible con los efectivos disponibles.