El origen de la leyenda: Se cumplen 21 años del primer grito sagrado de Lionel Messi

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Hay fechas que quedan grabadas a fuego en los libros de historia, y para el fútbol, el 1 de mayo es una de ellas. Un día como ayer, pero de 2005, el cronómetro marcaba el minuto 88 del encuentro entre el FC Barcelona y el Albacete cuando Frank Rijkaard decidió dar entrada a un adolescente rosarino que ya daba de qué hablar en la cantera.

Lo que ocurrió en apenas minutos sobre el césped del Camp Nou fue poético. Tras un primer gol anulado por un fuera de juego inexistente, Lionel Messi no se amilanó. Recibió un pase bombeado de su mentor y entonces máxima figura del equipo, Ronaldinho Gaúcho, y con una frialdad impropia de su edad, acarició el balón por encima del portero Raúl Valbuena.

La imagen de Ronaldinho cargando a Messi en sus espaldas durante el festejo se convirtió en el símbolo del traspaso de mando. Ese gol no solo selló la victoria 2-0 del conjunto blaugrana, sino que convirtió a Messi, en aquel momento, en el jugador más joven en marcar en la historia de la Liga para el club.

El inicio de un imperio estadístico

Aquel tanto fue el primero de una cuenta que hoy parece inalcanzable. Desde ese 1 de mayo de 2005, Messi ha transformado el juego, acumulando múltiples Balones de Oro, Botas de Oro y títulos colectivos que incluyen Champions Leagues y, más recientemente, la Copa del Mundo.

La prensa de la época tituló tímidamente sobre el "prometedor canterano", sin saber que estaban presenciando el primer paso del máximo goleador histórico de la selección argentina y del FC Barcelona.

Un legado vigente

A 21 años de aquel suceso, el impacto de Messi sigue resonando. Cada 1 de mayo, las redes sociales y los archivos deportivos se inundan con el video de esa vaselina perfecta, recordándonos que incluso los gigantes tienen un comienzo. Mientras el astro continúa su carrera en Estados Unidos, el mundo del fútbol se detiene para celebrar el aniversario del día en que el "10" empezó a escribir su leyenda con letras doradas.