LaLiga: Real Madrid busca evitar el pasillo antes del último Clásico

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El Real Madrid llega al RCDE Stadium donde enfrentará al Espanyol este sábado 2 de mayo y sumido en una crisis de resultados que ha dinamitado sus opciones al título de Liga. Tras una racha negativa que comenzó con la derrota ante el Mallorca en Son Moix y se agravó con los empates ante Girona y Betis.

Además, la eliminación europea a manos del Bayern Múnich, el Real Madrid busca una victoria balsámica para retrasar el campeonato del Barcelona y evitar tener que hacerle el pasillo durante el Clásico que es la semana que viene..

Un Madrid bajo mínimos y rumores de cambio

La expedición blanca viaja a Barcelona con ausencias de peso que obligan a Arbeloa a recomponer el once. A las bajas ya conocidas se suma la de Dani Carvajal por una fisura en el pie, uniéndose a una enfermería que cuenta con Thibaut Courtois, Eder Militao, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes y Arda Güler.

Estas ausencias abren la puerta a jóvenes como Gonzalo o Mastantuono, mientras que Brahim Díaz y Eduardo Camavinga pelearán por un puesto en la medular. En defensa, Antonio Rudiger y Dean Huijsen formarán la pareja de centrales. Todo esto ocurre mientras en el entorno del club ya se barajan nombres como José Mourinho, Julian Nagelsmann o Jürgen Klopp para ocupar el banquillo la próxima temporada.

El Espanyol, ante su gran oportunidad

Por su parte, el Espanyol de Manolo González llega al encuentro en una situación delicada: a cinco puntos del descenso y sin haber logrado una victoria en lo que va de 2026. A pesar de la mala racha de seis puntos obtenidos de los últimos 48 posibles, el técnico cuenta con el respaldo del vestuario para intentar certificar la permanencia matemática frente al Madrid.

Para este choque, el conjunto catalán no podrá contar con el lesionado Javi Puado ni con el sancionado Pol Lozano. Los periquitos confían en el factor campo del RCDE Stadium, donde han logrado vencer al Real Madrid en dos de sus últimos cinco enfrentamientos ligueros.

Alineaciones probables:

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Edu Expósito, Terrats, Urko González; Dolan, Pere Milla y Kike García.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Brahim, Valverde, Tchouaméni, Bellingha; Gonzalo o Mastantuono y Vinícius.

Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 3:00 pm hora de Venezuela