LaLiga: Barcelona gana en Pamplona y queda a tiro de ser campeón

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El FC Barcelona quería dar un paso grande para acercarse más a la oficialización del título en LaLiga 2025-26. Y así lo hizo con su victoria este sábado 2 de mayo ante Osasuna (1-2), en el campo de Pamplona.

El compromiso fue muy cerrado para los culés, que debieron insistir una y otra vez para lograr abrir el marcador. Después de constantes asedios al arco del equipo de Navarra, el gol para abrir la lata llegaría en las postrimerías del encuentro.

Allí apareció un Robert Lewandowski al minuto 81' para conectar de cabeza un gran centro enviado desde la derecha por Marcus Rashford, que lo encontró bien ubicado para entrarle a esférica casi en el punto del penal.

Luego, minutos más tarde, llegaría el gol de la tranquilidad con un protagonista que vino del banquillo. Ese no fue otro que Ferrán Torres al 86', para definir un gran mano a mano con el guardameta Sergio Herrera, quien no pudo hacer nada por lo fuerte del disparo.

Antes del cierre los culés pasaron un susto, que solo quedó en eso, tras el tanto de Raúl García de Haro al 88' y que no fue suficiente para enfriar la fiesta de los azulgranas.

Barcelona queda a la espera del Real Madrid

Con este resultado, los culés quedan a la espera de lo que ocurra con el Real Madrid en su partido en la fecha 34, que se jugará este 3 de mayo contra el Espanyol. En caso de no ganar los merengues, oficialmente el equipo de Hansi Flick sumará el título liguero a sus vitrinas.

Ahora bien, en caso de que los merengues consigan los tres puntos en el campo de los 'pericos', la espera deberá extenderse a la siguiente jornada, en la que casualmente azulgranas y merengues se verán las caras por la fecha 35.

Ese partido tendría un marco inmejorable para Barcelona, por nada más y nada menos que poder conseguir el galardón ante su eterno rival y con el apoyo de los presentes en su estadio, el Spotify Camp Nou.