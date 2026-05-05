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Real Madrid: Antonio Rudiger desata el caos en el vestuario

El defensor alemán habría protagonizado un hecho violento con un jugador del plantilla del club antes del empate contra Real Betis

Por

Jeferson Palacin
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 10:36 am
Real Madrid: Antonio Rudiger desata el caos en el vestuario
Antonio Rudiger - Real Madrid - AP Photo/Manu Fernandez
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Antonio Rudiger es uno de los centrales más sólidos del Real Madrid en los últimos años. Fuerte, contundente al choque, inteligente y con timing para lograr defender las zonas defensivas. Sin embargo, tiene un carácter difícil y habría protagonizado un encontronazo con un compañero.

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Rudiger le habría propinado un golpe a Álvaro Carreras en Valdebebas, antes del duelo contra Real Betis. Esta información la dio a conocer Miguel Serrano de Onda Cero. En un momento donde Álvaro Arbeloa, también tuvo un encontronazo sin salir de lo verbal con Dani ceballos.

La situación interna del Real Madrid no es la ideal, pero llegar a la violencia es un acto que el club no puede permitir. En esa misma información de Rudiger, el alemán se habría disculpado con sus compañeros, pero también invitó a comer a los mismos con sus respectivas esposas para limar asperezas. 

Antonio Rudiger con ofertas de varios equipos 

Antonio Rudiger termina contrato este próximo junio del 2026. El defensor alemán de 32 años aún tiene un gran nivel de juego y muchos minutos encima para destacar en cualquier equipo de Europa. El Real Madrid ofreció una oferta de renovación por una temporada más.

Rudiger por otra parte, aún estudia si el club español es su mejor opción para continuar. La realidad es que tiene ofertas interesantes de: PSG, Al-Nassr, Crystal Palace, West Ham y Galatasaray. En este punto de su carrera, el dinero es prioritario para disputar sus últimos minutos.

De todas las que más sorprende es la del Al-Nassr que estaría ofreciendo 100 millones por cuatro temporadas. Sin embargo, la del PSG no está mal, siendo un central de nivel élite para el equipo francés que quiere marcar una época en la UEFA Champions League.

Real Madrid muy claro con el futuro de Antonio Rudiger

Real Madrid ofreció un contrato de una temporada a Rudiger. La idea es renovarlo hasta 2027, la misma política que han implementado con jugadores de más de 30 años. Pasó lo mismo con Modric, Kroos, entre otros jugadores de un gran nivel y respeto en la plantilla.

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